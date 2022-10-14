Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:03

Источник: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки

«РБ Спорт»: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Новиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Нижний Новгород» может забрать Кирилла Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, у Новикова в контракте с «Нефтехимиком» есть пункт о выплате неустойки в случае ухода из клуба до завершения договора, который рассчитан до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что сумма неустойки составляет 3 миллиона рублей. На данный момент в «Нижнем» нет решения по кандидатуре на тот случай, если «Локомотив» договорится с Михаилом Галактионовым.

13 октября Новиков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что может возглавить «Нижний Новгород».

Ранее Telegram-канал «Это футбол, брат» сообщил, что 41-летний специалист сменит в нижегородском клубе Галактионова, который, в свою очередь, станет главным тренером «Локомотива».

11 октября сообщалось, что в переговорах «Локомотива» с Галактионовым возникли затруднения.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/chtoby-zabrat-novikova-u-neftehimika-nizhnemu-nuzhno-zaplatit-3-mln-rublej/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.9336290939
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нефтехимик
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
Михаил Галактионов
12
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
«Локомотив» объявил об уходе еще четырех специалистов
Чугайнов — об отставке Плутника: «Руководитель тоже должен нести ответственность»
Угаров назвал Кобелева более достойным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива», чем Галактионов
Экс-глава РЖД Фадеев покинул совет директоров «Локомотива»
Кузьмичев: «Приход Юрия Семина в моменте решит все проблемы, которые есть у команды»
Кузьмичев: «Меня не удивляет, что Леонченко остается в клубе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев считает Акинфеева сильнее Селихова

Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости