Источник назвал причину, по которой «Локомотив» не может договориться о назначении Галактионова

Затруднения в переговорах между «Локомотивом» и Михаилом Галактионовым обусловлены нежеланием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отпускать тренера из «Нижнего Новгорода», сообщает «Чемпионат».

В данный момент Галактионов является главным тренером нижегородского клуба, он совмещает работу в клубе с постом наставника сборной России.

38-летний тренер возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

«Локомотив» располагается на 14-й строчке с 9 очками в 12 матчах. 8 октября клуб отправил в отставку Йозефа Циннбауэра, который был главным тренером команды.