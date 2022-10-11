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11 октября, 18:18

Источник назвал причину, по которой «Локомотив» не может договориться о назначении Галактионова

Мария Гусева
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Затруднения в переговорах между «Локомотивом» и Михаилом Галактионовым обусловлены нежеланием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отпускать тренера из «Нижнего Новгорода», сообщает «Чемпионат».

В данный момент Галактионов является главным тренером нижегородского клуба, он совмещает работу в клубе с постом наставника сборной России.

38-летний тренер возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

«Локомотив» располагается на 14-й строчке с 9 очками в 12 матчах. 8 октября клуб отправил в отставку Йозефа Циннбауэра, который был главным тренером команды.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4850833-stalo-izvestno-pochemu-lokomotivu-ne-udayotsya-dogovoritsya-o-naznachenii-galaktionova.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Локомотив

 11 1 3
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Локомотив

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