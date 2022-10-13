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13 октября, 23:15

Кирилл Новиков отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Нижний Новгород»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Кирилл Новиков.
Фото ФК «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Нижний Новгород».

«Не знаю, откуда взяли информацию, что я стану главным тренером «Нижнего Новгорода». Из этого клуба со мной никто не связывался», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Это футбол, брат» сообщил, что Новиков сменит в нижегородском клубе Михаила Галактионова, который в свою очередь станет главным тренером «Локомотива».

11 октября сообщалось, что в переговорах «Локомотива» с Галактионовым возникли затруднения.

Предыдущим главным тренером «Локомотива» был Йозеф Циннбауэр. Немец был отправлен в отставку 8 октября. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Нефтехимик
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
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 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
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 - : -
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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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 5
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Спартак

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

 11 1 3
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Локомотив

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