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Корнеев считает Акинфеева сильнее Селихова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев накануне дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ оценил уровень вратарей обеих команд.

— Акинфеев с возрастом не стал играть хуже?

— Я не вижу очевидных спадов в его игре. На мой взгляд, он по-прежнему является вратарем, который делает разницу, выигрывает матчи. Держит планку на высоком уровне, — сказал Корнеев «СЭ».

— Сильнее Селихова?

— Считаю Акинфеева вратарем номер один в России на данный момент.

— А как же Сафонов?

— Матвей в целом выглядит достаточно сильно. Но я не могу сказать, что он уже превосходит Игоря. Допускает ляпы, как, например, в последнем матче с «Ростовом». Поэтому пока Акинфеев для меня лучший голкипер РПЛ.

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— К Селихову есть вопросы?

— В последнее время Александр стал действовать увереннее, спокойнее, хладнокровнее. То есть в ментальном плане он прибавил. В матче с «Крыльями» при счете 0:1 совершил сейв, который оставил «Спартак» в игре. И потом несколько раз действительно выручил красно-белых. Как говорится, не просто находился в воротах, а жил в них. То есть в определенной степени именно благодаря голкиперу москвичи перевернули игру.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

Александр Селихов
Игорь Акинфеев
Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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