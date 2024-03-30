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Жена Песьякова рассказала о реакции на рассечение мужа

Виктория Кравченко
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Супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова Ксения рассказала, как отреагировала на рассечение у мужа. Голкипер в матче 22-го тура РПЛ в конце матча столкнулся с защитником Умаром Сако и получил рассечение головы.

— Как себя чувствует Сергей? Он в порядке, слава Богу. Чувствует себя хорошо. Ему наложили швы.

— Что вы чувствовали, когда увидели кровь на лице Сергея?

— Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент я онемела. Боюсь за него больше, чем за себя. Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь и не сказал веселым голосом, что все хорошо. Просто я видела момент наступа шипами, мне казалось, что он был в критической близости от виска. Это сложно описать словами, просто земля уходит из-под ног, — цитирует Песьякову «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhena-pes-yakova-ya-onemela-kogda-uvidela-krov-u-muzha-na-litse-deti-tozhe-stressanuli/
Сергей Песьяков
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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