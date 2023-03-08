Нгамале рассказал, что не общался с Медведевой на сборах о возможном прыжке в два оборота

Нападающий «Динамо» Николя Нгамале ответил на вопрос «СЭ» об выполнении обещания сделать прыжок в два оборота на коньках.

«Я обещал сделать прыжок в два оборота? Да! Обращался ли за помощью на сборах к Медведевой? Я знаю Евгению Медведеву. Но с ней на сборах на эту тему не общался», — сказал Нгамале «СЭ».

Ранее Медведева заявила «СЭ», что готова помочь Нгамале научиться выполнять прыжки в два оборота на коньках.