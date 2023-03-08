Медведева готова научить Нгамале прыжку в два оборота: «Если «Динамо» разрешит, уже сейчас бы занялась»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова полузащитника «Динамо» Николя Нгамале о желании выполнить прыжок в два оборота на коньках в конце карьеры.

«Я бы хотела помочь ему с этим прыжком! Если «Динамо» разрешит, то уже сейчас бы занялась этим вопросом. Это же так круто, если футболист на такое способен. Единственное, пусть тогда меня научит, как правильно бить в ворота», — сказала Медведева «СЭ».

Ранее камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» пообещал выполнить прыжок в два оборота на коньках, когда завершит карьеру.