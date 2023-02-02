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«Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» на сборах «Динамо» поговорил с полузащитником Муми Нгамале, переехавшим в Россию несколько месяцев назад и ставшим одним из двух представителей РПЛ на чемпионате мира.

Я большой мальчик и сам принимаю решение, где играть

— Расскажи, почему ты решил перебраться в Россию? В прошлом году это был далеко не самый очевидный выбор для иностранцев.

— У меня не было никаких проблем с этим выбором. Хотелось попробовать новое, изменить что-то в жизни. До этого провел семь лет в Швейцарии, у меня были предложения из Германии и Франции, но я решил переехать в Россию.

— Не пугала политическая ситуация?

— Не было ни страха, ни беспокойства, потому что ситуация не имеет ничего общего с футболом. Мое дело — играть в футбол, делать то, что я люблю.

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— Не было людей, которые отговаривали бы тебя от переезда в Россию?

— В сборной никто мне ничего подобного не говорил. Некоторые члены моей семьи сомневались, но я все-таки уже большой мальчик и сам принимаю решение, где играть, когда играть, в какой стране и команде. Когда люди интересуются, как у меня дела, я говорю, что все абсолютно нормально, что не чувствую никаких рисков. Я спокойно каждый день езжу на тренировки, хожу в места, которые хочу посетить. Все отлично.

— Ты говорил, что советовался с Гаэлем Ондуа перед переездом в Россию. Что он тебе рассказывал?

— Он был немного удивлен, услышав, что хочу перебраться в Москву, но я сказал, что точно решил переехать. Ондуа многое рассказал о российской лиге, о жизни в стране. Это были только позитивные вещи. Я также советовался с Клинтоном Нжи, который только-только уехал из «Динамо». Он тоже отзывался о команде, городе и стране исключительно с положительной стороны.

— Ты в курсе той истории, когда Ондуа разместил флаги России и Камеруна на своих бутсах?

— Да, конечно. Ну, он сделал так, поскольку он наполовину россиянин. Гаэль гордится своими корнями. Вообще, когда я приехал в сборную на ЧМ, Ондуа начал со мной разговаривать по-русски, ха-ха. А я не понял ничего — тогда еще совсем немного времени провел в «Динамо». Но это было довольно забавно.

— А что ты можешь сказать по-русски сейчас?

— «Как дела», «хорошо», «спасибо большое».

— Ты сказал, что были и другие варианты продолжения карьеры. Что подкупило в предложении «Динамо»?

— Уровень российской лиги. Я знал, что это сильный чемпионат с высокой конкуренцией. Это отличный вызов для меня. Если ты переходишь в более сильную лигу, нужно тренироваться упорнее каждый день, чтобы прогрессировать дальше. Я не отступаю перед трудностями, поэтому принял предложение «Динамо».

Арсен Захарян обнимает Муми Нгамале. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Арсен Захарян обнимает Муми Нгамале.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Если будем много забивать, есть все шансы стать чемпионами

— Что ты знал про «Динамо» перед переходом, и что постарался узнать уже в Москве в первую очередь?

— Я смотрел несколько матчей, в том числе финал Кубка со «Спартаком». Знал, что команда очень хорошая, много молодых ребят. А перейдя в «Динамо», постарался как можно скорее узнать и понять стиль игры. Разумеется, я в курсе того, что российские клубы не участвуют в еврокубках, но для меня это не проблема. Да, хотелось бы играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но я уже выступал в этих турнирах. Сейчас же на первом месте для меня новый опыт.

— В чем главное отличие чемпионата России от чемпионата Швейцарии?

— Уровень команд в двух лигах вполне сопоставим. В РПЛ футбол более интенсивный. Команды действуют очень компактно и агрессивно.

— Кто в РПЛ является самым агрессивным игроком или командой?

— Выделить кого-то сложно. К тому же я сыграл еще не так много матчей. К примеру, в игре с «Ахматом» пришлось очень нелегко — мне как форварду было сложно преодолевать их оборону. На самом деле все игры проходят в плотной борьбе, и это отлично для меня в плане профессионального роста.

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— Ты уже успел разобраться, кто есть кто в российском футболе?

— Здесь много хороших команд. Есть «Зенит», который несколько последних лет является лидером. Я следил за российским футболом и знаю это. Но есть и другие клубы: «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Разумеется, нельзя сразу говорить, что «Зенит» — чемпион, а остальные будут бороться за второе место. У каждой команды есть шансы, сыграно чуть больше половины чемпионата. Лично я вижу «Динамо» первой-второй командой лиги. Мое кредо — всегда мечтать о максимальном результате и делать свою мечту реальностью.

— Ты сказал, что «Динамо» не сможет сыграть в еврокубках. Насколько обидно понимать, что ты можешь стать чемпионом, но не играть в ЛЧ?

— Это грустно. Вроде бы команда занимает высокие места, а шанса сыграть в Европе нет. Всегда хорошо быть чемпионом, но есть дополнительный стимул показать себя в Европе. Особенно обидно молодым российским игрокам, которые не могут воспользоваться шансом проявить себя на европейской арене. Я надеюсь, что этот вопрос разрешится до конца нынешнего сезона и у российских команд будет возможность вернуться в еврокубки уже осенью. Будем надеяться на лучшее.

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— Ты знаешь, как долго «Динамо» не становилось чемпионом? Как считаешь, когда эта черная полоса прервется?

— Я думаю, что если все будет хорошо — если мы не будем допускать ошибок и станем много забивать, — то у нас есть все шансы стать чемпионом или хотя бы занять второе место. Верю в нашу команду и надеюсь, что мы будем на самом верху в этом году.

— «Динамо» стало очень активно работать в медиа, привлекается много известных людей. На этих сборах присутствует Евгения Медведева. Ты разговаривал с ней?

— Конечно, видел. Но пообщаться с ней не удалось. А так она регулярно присутствует на всех тренировках.

— Ты знаешь ее?

— Знаю, она занимается фигурным катанием. До этого смотрел его три-четыре раза по ТВ. Смотрел и конькобежный спорт, потому что он популярен в Швейцарии. Конечно, знаю, кто она, и видел ее выступления.

— Ты сам умеешь кататься на коньках?

— Умею, но мне нельзя этим заниматься из-за риска получить травму. В контракте прописано.

— Можно попробовать прыжок хотя бы с одним поворотом?

— В конце карьеры я это сделаю, ха-ха! Когда-нибудь обязательно попробую.

— Медведева выполняла тройные прыжки. Сколько оборотов, думаешь, получится у тебя?

— Я смогу сделать только двойные!

Монитор ВАР. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Монитор ВАР.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Отменил бы ВАР, он сильно портит футбол

— Какая команда тебя больше всех удивила на групповом этапе ЧМ-22?

— Самый сложный соперник — Сербия. Конечно, все скажут про Бразилию, но у Бразилии много индивидуально сильных игроков, а вот Сербия сильна командной игрой. Очень сплоченный и агрессивный соперник.

— Ондуа рассказал, что поменялся футболками с Неймаром. А какие футболки в коллекции у тебя?

— Да у меня вообще нет такой коллекции. Не знаю, хорошо это или плохо, но не имею привычки меняться футболками. Для меня важнее всего — играть в футбол. Я встречался на поле со многими звездами, но никого никогда не просил поменяться. Например, четыре раза играл против Криштиану Роналду, да и против других звезд, но никогда не просил футболку сам. Иногда друзья из других команд просили меня поменяться с ними — тогда я это делал. Не скажу, что я стеснительный или застенчивый, просто нет такой привычки.

— Фомин сказал, что «Динамо» поддерживало тебя на чемпионате мира. В чем это проявлялось?

— Да, ребята действительно меня очень поддерживали. Писали, звонили, желали удачи. Сергей Паршивлюк, видимо, даже был на какой-то игре. В общем, поддержка ребят чувствовалась. Я очень счастлив и благодарен им.

— Как ты можешь описать выступление Камеруна на чемпионате мира. Вы не вышли из группы, но обыграли Бразилию в последнем матче.

— Конечно, многие люди в Камеруне довольны, что мы победили Бразилию. Мало кому это удается. Но в то же время лично я не удовлетворен нашими результатами, потому что мы могли сыграть лучше и со Швейцарией, и с Сербией. Где-то, возможно, не доработали. В общем, поскольку из группы мы не вышли, не могу сказать, что я доволен выступлением.

Бриан Мбемо наносит удар по воротам Эдерсона. Фото Global Look Press
Бриан Мбемо наносит удар по воротам Эдерсона.
Фото Global Look Press

— СМИ писали о конфликте Онаны с президентом Федерации футбола Камеруна Это'О, вратарь в итоге покинул турнир. Как это выглядело изнутри команды?

— Я не знаю подробностей того, что произошло, и почему он уехал. Я не присутствовал при этом. Онана хороший вратарь, но в то же время у нас есть и другой сильный голкипер, который потом играл в двух матчах. Мы знали, что что-то произошло, но подробности нам неизвестны. Для нас главным было сконцентрироваться на футболе, поэтому на конфликте даже не акцентировали внимание.

— Но какой эффект это оказывает на команду? Случаи, когда футболист основы покидает турнир не из-за травмы, единичны.

— Мы, конечно, обсуждали это в команде: что-то случилось, раз он уехал. Но с другой стороны, мы не могли думать об этом постоянно. Мы профессионалы, нам надо было сконцентрироваться на игре. Плохо, что его не было с нами, но нам нужно было продолжать, мы должны были добиться чего-то на этом чемпионате мира.

— Сборная Марокко хорошо выступила на чемпионате мира, превзойдя результат Ганы образца 2010 года. В чем секрет успеха африканского футбола?

— Я считаю, что уровень растет, потому что раньше многие африканцы предпочитали играть за какие-то европейские сборные, а сейчас пошла тенденция выступать за родную страну. Это хорошо для африканских команд, поэтому уровень футбола и растет. Игроки выступают в хороших европейских клубах, но в то же время предпочитают на международном уровне представлять свою родину. Я считаю, что это идет на пользу.

— Аргентина выиграла чемпионат мира. Заслужила ли она это?

— Считаю, что заслужила. Я смотрел все матчи, мне аргентинцы очень нравились. К сожалению, они проиграли первую игру, но такое случается в футболе. Может быть, не настроились на Саудовскую Аравию. Наверное, это была лучшая команда турнира. Особенно, конечно, Месси, он заслужил трофей. Я следил за ним лично и за всей командой.

— Вечный вопрос, все об этом говорят. Кто лучший футболист в истории?

— Для меня — Месси, потому что он выиграл вообще все, что возможно.

— На этом чемпионате мира мы увидели несколько нововведений: полуавтоматическое определение офсайда, много дополнительного времени. Будь возможность, какое правило ты бы изменил, добавил или убрал?

— Я отменил бы ВАР, потому что это сильно портит футбол. Каждый сантиметр арбитры идут смотреть, потом высчитывают... Это столько времени занимает!

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При приземлении объявили, что за бортом -22, тогда понял, что началась настоящая зима

— Ты приезжал в Россию на Кубок конфедераций в 2017 году. Насколько она изменилась спустя пять лет?

— Сложно сказать, потому что тогда я в Москве-то и не был, был в Санкт-Петербурге и Сочи. Поэтому сравнить сложно, это разные города.

— После одного из матчей за «Динамо» ты сказал, что здешние морозы — это небольшая проблема. Играл ли ты когда-нибудь в футбол на снегу?

— Один раз приходилось — в Швейцарии. Иногда там идет снег, но так холодно, как в России, не бывает. До перерыва в чемпионате особенно сильных холодов не было. Но когда я прилетел после отпуска и при приземлении объявили, что за бортом -22... Вот тут-то я и понял, что наступила настоящая зима.

— Для тебя холод -22. А знаешь ли ты, что в России находится полюс холода, Оймякон. И там на днях было под -60.

— Я слышал об этом. Это рядом с полярным кругом, если не ошибаюсь.

— Нет, это в Якутии.

— Ох. Туда, наверное, лучше не ездить, ха-ха.

— В России число 13 считается несчастливым. Почему ты его выбрал?

— Мне многие говорили об этом. Но когда я был маленьким, очень любил смотреть, как играет Баллак, и всегда мечтал взять 13-й номер. Но если бы он был занят, взял был любой другой, где есть цифра 3. Это моя любимая цифра.

— Видел, что ты ставил лайки фото Шамара Николсона. Знаком с кем-то еще из игроков в России не из «Динамо»?

— Знаком с Шамаром, да. Еще очень хорошо знаю Кристофера Мартинса — тоже из «Спартака». Мы ведь оба выступали за «Янг Бойз». И еще Изидора из «Локомотива». Вот три моих приятеля за пределами «Динамо». Больше ни с кем не знаком.

— С Мартинсом вы были одноклубниками, а теперь соперники по московскому дерби. На дружбу не влияет?

— Да все в порядке. Постоянно общаемся, иногда встречаемся в Москве.

Кристофер Мартинс. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Кристофер Мартинс.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Кто из вас лучше знает город?

— Конечно же, он! Крис приехал на полгода раньше. И он более-менее уже умеет говорить по-русски, в отличие от меня. Но мне нужно немного больше времени, чтобы выучить русский язык.

— В метро хоть раз спускался?

— Когда я прилетел летом, побывал в метро, да. Я прибыл в Москву в последний день трансферного окна — нужно было очень быстро добраться до офиса клуба, чтобы заключить контракт. По-моему, это был вечер пятницы: в городе были ужасные пробки, и на такси мы бы просто опоздали. Поэтому приняли решение поехать на метро. Мне очень понравилось — метро большое, красивое. Одно из лучших, что я видел, если вообще не лучшее. Для меня это хороший и интересный опыт.

— Ты говоришь на английском и французском. Какие еще языки знаешь?

— Помимо двух этих еще немецкий, плюс знаю шесть африканских диалектов. Получается девять языков.

— Как скоро освоишь русский?

— Я сказал нашему защитнику Эли Дасе, что мне на это потребуется полтора года. Он ответил, что это просто невозможно, ха-ха. Мы ни на что не спорили, просто обсуждали этот момент. Очень важно общаться, нужно говорить с людьми на их языке.

— Назови лучшие три места в Москве для тебя.

— Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что особо ничего не видел в Москве, кроме Красной площади, которую я посетил, когда впервые приехал. Знаю несколько ресторанов, в которые хожу. Все остальное — впереди.

— Какой эпизод первой части сезона ты назвал бы лучшим лично для себя?

— Конечно, это последние матчи чемпионата, где я играл. Особенно дерби против ЦСКА, где мне удалось забить один мяч. Для меня эти игры были очень важными, они дали нужный импульс перед поездкой на чемпионат мира.

— Что сегодня «Динамо» лично для тебя?

— Для меня это все, чем я живу, для чего работаю. Можно сказать, что «Динамо» — моя семья.

Николя Муми Нгамале
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ФК Динамо (Москва)
5
14
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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