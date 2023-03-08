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Тукманов: «Вводить Fan ID надо, но стоит попытаться убрать недопонимание с болельщиками»

Алина Савинова
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Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, какие действия нужно предпринимать относительно системы Fan ID.

«Разработчикам этого закона надо встретиться с болельщиками и найти какое-то решение. Просто взять и ввести закон без диалога — это неприемлемо в нынешних реалиях. В этот диалог должно включиться министерство спорта и объяснить все людям. Что-то болельщиков настораживает. Надо попытаться это недопонимание убрать. Вводить Fan ID надо, я в этом уверен, но решение должно быть совместным. Тогда и болельщики вернутся на стадион, и власть будет контролировать их поведение. Положа руку на сердце, болельщики не всегда ведут себя правильно на стадионах», — приводит «РБ Спорт» слова Тукманова.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tukmanov-fan-id-nuzhen-no-nado-popy-tat-sya-ubrat-nedoponimanie-s-bolel-shhikami/
Футбол
РПЛ
Александр Тукманов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Ахмат – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит

 14
П
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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