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Сегодня, 15:43

Непомнящий назвал «Крылья Советов» и «Спартак» бесшабашными командами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ с участием самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака».

«Мои симпатии на стороне «Крыльев» уже третий год. Многие называют старт команды невероятным, но я бы его назвал очевидно невероятным: игроки, собранные в коллективе, четко понимают требования тренерского штаба. Ребята играют с удовольствием: им нравится такая модель игры. На самарцев не давит бремя лидера, они раскованны. «Спартак» — точно такая же бесшабашная в хорошем смысле слова команда: может обыграть любого соперника. Сегодняшние «Крылья Советов» — раздражитель для красно-белых, они из-за высокой позиции в таблице будут москвичей дополнительно мотивировать. Если команда Игоря Осинькина выйдет на игру без дрожи в коленях, то мы вправе рассчитывать на яркий футбол. Однако, как бы я волжанам ни симпатизировал, «Спартак», конечно, фаворит. Очень важно, как себя проявят иностранные футболисты «Крыльев». Они должны понимать, что игра неординарная, особенная», — приводит слова Непомнящего RT.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров. В 10-м туре красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Матч между московской и самарской командами пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210096-nepomnyaschii-krylya-spartak-komandy
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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