Агент Тормены заявил, что футболист очень счастлив в «Краснодаре»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился мнением о выступлении футболиста в текущем сезоне РПЛ.

«Витор очень счастлив в «Краснодаре». С первых же матчей он показал свой уровень. Надеюсь, он поможет добиться успеха команде в этом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В этом сезоне 27-летний Тормена провел за «Краснодар» пять матчей во всех турнирах.

«Быки» на данный момент лидируют в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.