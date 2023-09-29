Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Масалитин считает, что ЦСКА нужно перейти на схему с четырьмя защитниками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил нынешнюю форму армейцев перед предстоящим матчем 10-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой».

«Перед началом чемпионата никто даже не мог предположить, что у команды будут такие большие проблемы при игре в обороне. Напротив, линию защиты ЦСКА можно было считать одной из лучших в лиге, если не лучшей. Матч за Суперкубок России с «Зенитом» позволил убедиться в ряде сильных качеств того же Дивеева, Роши и Мойзеса. Выход Набабкина на замену Игорю ничуть не испортил впечатлений от игры защитной линии. Тем не менее надо понимать и то, что травмы сильно осложняют жизнь и необходимо правильно подстраиваться под ситуацию. Кирилл уже не молодой футболист, и ему нужны более длительные интервалы для восстановления. Федотову стоило бы изменить схему на вариант с четырьмя защитниками и начать больше доверять молодым, таким как Рядно и Лукин. Игра в текущей формации требует трех высококлассных игроков обороны, а если они выпадают, то стоит начать перестраиваться», — приводит слова Масалитина RT.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров. В 10-м туре красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Матч между московской и самарской командами пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210100-masalitin-cska-shema-zaschitniki
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
1
Читайте также
Российская шахматистка Костенюк объяснила смену спортивного гражданства
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека угрожал покончить с собой во Франции
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
Защитник «Сочи» Дркушич не сыграет с «Факелом»
«Рубин» — «Краснодар»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Непомнящий назвал «Крылья Советов» и «Спартак» бесшабашными командами
Агент Тормены заявил, что футболист очень счастлив в «Краснодаре»
«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Попов считает, что у «Оренбурга» нет шансов набрать очки в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий назвал «Крылья Советов» и «Спартак» бесшабашными командами

«Рубин» — «Краснодар»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости