Личка: «Не хотел быть тренером, но когда сын начал играть в футбол — что-то изменилось»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что изначально не хотел быть тренером.
По его словам, все изменилось, когда в футбол начал играть его сын.
— Как вы можете описать свой профессиональный путь, что в вас поменялось?
— Я люблю футбол, — сказал Личка на пресс-конференции. — Сначала не хотел тренировать. Мой папа был тренером. Я видел эту работу. И понял, что не хочу. Но когда мой сын начал играть в футбол, я стал приходить на тренировки и помогать ему как тренер. В этот момент что-то изменилось. Игрок и тренер — два разных мира. Большой опыт был в «Динамо-Тбилиси». Это была пятая лига, любительский футбол. Там приходилось делать все самому. Это хороший опыт. Сейчас, когда я здесь в «Динамо», ты уважаешь условия, которые для тебя приготовили. Испытываю уважение, что могу быть здесь.
— Саба Сазонов, Лука Гагнидзе в сборной Грузии. Следите за их выступлениями? Когда нам их ждать на базе «Динамо»?
— Я вчера смотрел футбол. К сожалению, проиграли. Я еще позвоню ребятам, чтобы они остались на неделю дома, отдохнули. И в понедельник пришли на медосмотр, 10 июля.
«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».
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