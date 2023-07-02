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Сегодня, 13:04

Личка назвал Кучерова своим любимым хоккеистом

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Хоккеист Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто его любимый игрок в НХЛ.

— Какую команду чаще выбираете, когда играете в НХЛ на приставке?

— Сейчас моя команда — это «Бостон». Очень часто играю за «Тампу-Бэй», так как там Кучеров играет. Он мой любимый игрок, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».

Никита Кучеров
Футбол
Хоккей
НХЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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