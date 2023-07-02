Личка назвал Кучерова своим любимым хоккеистом
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто его любимый игрок в НХЛ.
— Какую команду чаще выбираете, когда играете в НХЛ на приставке?
— Сейчас моя команда — это «Бостон». Очень часто играю за «Тампу-Бэй», так как там Кучеров играет. Он мой любимый игрок, — сказал Личка.
«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
|0
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16
|Балтика
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|0
|0-0
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Результаты / календарь
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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