Личка — о Захаряне: «Если он не будет работать, то менее талантливые игроки его превзойдут»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящей работе с молодыми талантами бело-голубых.

— В «Динамо» играет один из самых талантливых игроков в России. У вас было с ним личное общение?

— Личного общения еще не было. Упорная работа бьет талант. Костя Тюкавин, Арсен Захарян — очень талантливые игроки. Но если ты не хочешь работать, то так можно и не показать этот талант. База — это работа. Через работу его талант будет увеличиваться. Возможно, этот игрок окажется в английской премьер-лиге. Если он будет хотеть работать, то станет сильным игроком. Если он не будет работать, то менее талантливые игроки, готовые работать, его превзойдут, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».