Личка — о Захаряне: «Если он не будет работать, то менее талантливые игроки его превзойдут»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящей работе с молодыми талантами бело-голубых.
— В «Динамо» играет один из самых талантливых игроков в России. У вас было с ним личное общение?
— Личного общения еще не было. Упорная работа бьет талант. Костя Тюкавин, Арсен Захарян — очень талантливые игроки. Но если ты не хочешь работать, то так можно и не показать этот талант. База — это работа. Через работу его талант будет увеличиваться. Возможно, этот игрок окажется в английской премьер-лиге. Если он будет хотеть работать, то станет сильным игроком. Если он не будет работать, то менее талантливые игроки, готовые работать, его превзойдут, — сказал Личка.
«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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