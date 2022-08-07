Бикфалви не уверен, что останется в «Урале» после завершения карьеры

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что он останется в екатеринбургском клубе после завершения карьеры.

«Пока я даже не думал об этом. Я не заканчиваю карьеру. У меня есть профессиональный контракт с клубом. Мы плохо играем. У нас сейчас плохая ситуация, надо больше думать о футболе», — сказал Бикфалви «СЭ».

34-летний румын выступает за «Урал» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

После четырех туров РПЛ екатеринбургский клуб с нулем балов занимает последнее, 16 место в турнирной таблице.