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Сегодня, 13:07

Стрепетов считает, что «Зениту» не хватает российского лидера в команде

Алексей Еремин
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов после матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) заявил, что питерской команде не хватает российского лидера.

«Зениту» на мой взгляд, нужен российский лидер. Мы видим бразильцев — Вендела, Клаудиньо, Малкома. Но это не то, они просто играют. А нужен человек, голос которого звучал бы на поле и в раздевалке. Кто бы это мог быть? Кузяев хорошо начал сезон. Сейчас получил травму. Но он скромный для лидерства. Так что это проблема", — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-zenitu-ne-hvataet-rossijskogo-lidera/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Крылья Советов
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18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
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Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Далер Кузяев
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
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Краснодар – Локомотив
 3 : 0
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 - : -
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