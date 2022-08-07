Стрепетов считает, что «Зениту» не хватает российского лидера в команде

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов после матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) заявил, что питерской команде не хватает российского лидера.

«Зениту» на мой взгляд, нужен российский лидер. Мы видим бразильцев — Вендела, Клаудиньо, Малкома. Но это не то, они просто играют. А нужен человек, голос которого звучал бы на поле и в раздевалке. Кто бы это мог быть? Кузяев хорошо начал сезон. Сейчас получил травму. Но он скромный для лидерства. Так что это проблема", — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.