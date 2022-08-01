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Сегодня, 10:00

Нападающий «Оренбурга» Оганесян рассказал о целях на сезон

Антон Иванов
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в беседе с «СЭ» рассказал о целях на сезон.

«Начнем с команды. Мы будем стараться как можно больше побеждать, играть в атакующий футбол, показывать, что команда, которая только вышла из ФНЛ, не команда для битья. Мы тоже можем играть в хороший и правильный футбол. Что касается меня, я буду стараться как можно чаще и продуктивнее играть, делать как можно больше результативных действий», — сказал Оганесян «СЭ».

«Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке. В следующем туре команда встретится 5 августа с «Ростовом».

ФК Оренбург
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
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Сочи – Ахмат
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Эдуард Сперцян

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Краснодар

 4
Николай Комличенко

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Ростов

 3
П
Даниил Уткин

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Ростов

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Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
Лео Гогличидзе

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Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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