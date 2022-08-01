Нападающий «Оренбурга» Оганесян рассказал о целях на сезон

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в беседе с «СЭ» рассказал о целях на сезон.

«Начнем с команды. Мы будем стараться как можно больше побеждать, играть в атакующий футбол, показывать, что команда, которая только вышла из ФНЛ, не команда для битья. Мы тоже можем играть в хороший и правильный футбол. Что касается меня, я буду стараться как можно чаще и продуктивнее играть, делать как можно больше результативных действий», — сказал Оганесян «СЭ».

«Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке. В следующем туре команда встретится 5 августа с «Ростовом».