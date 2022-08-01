Защитник «Оренбурга» Малых верит, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.

«В целом, исходя из счета, игра нам не удалась, — цитирует Малых ТАСС. — На нее повлияли два быстрых пропущенных гола. Потом нам пришлось еще больше раскрываться, играть в атаку, что привело к еще большему числу атак на наши ворота. Сами создали немного моментов. Мы можем подойти к воротам, создать момент, но не можем его реализовать, а «Спартаку» достаточно полметра свободного пространства в штрафной, и они эти моменты реализуют».

Также игрок верит, что команде удастся сохранить место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Конечно, я верю, что «Оренбург» останется в премьер-лиге, ведь если не верить, для чего все это?! Верим в себя и будем надеяться, что в следующих играх будем показывать более качественную игру и набирать очки», — сказал Малых.

«Оренбург» вышел в РПЛ из Первой лиги (ФНЛ) по итогам прошлого сезона, после трех туров команда с тремя очками занимает 11-е место.