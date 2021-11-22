«Мы и сами хотели что-то изменить». Главный тренер «Локомотива» — о переменах в команде
15:05
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль объяснил, что его удивило в первые недели работы в команде.
— Что вас удивило по первым неделям работы в «Локомотиве»?
— В позитивном плане меня поразила готовность футболистов воспринимать наши идеи. Мы много говорили с ними, обсуждали, как играют в России, как играют в Европе в ведущих клубах. Наши игроки, особенно лидеры, с радостью восприняли ту модель игры, те идеи, которые мы хотим перенести на поле.
Они говорили: «Мы и сами бы хотели что-то изменить в игре, развиваться». С какой энергией футболисты приняли нашу философию, с каким желанием меняться — это меня приятно удивило.
В активе «Локомотива» 25 очков. Команда располагается на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ.
Читайте также
Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю