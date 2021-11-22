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«Мы и сами хотели что-то изменить». Главный тренер «Локомотива» — о переменах в команде

15:05
Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль объяснил, что его удивило в первые недели работы в команде.

— Что вас удивило по первым неделям работы в «Локомотиве»?

— В позитивном плане меня поразила готовность футболистов воспринимать наши идеи. Мы много говорили с ними, обсуждали, как играют в России, как играют в Европе в ведущих клубах. Наши игроки, особенно лидеры, с радостью восприняли ту модель игры, те идеи, которые мы хотим перенести на поле.

Они говорили: «Мы и сами бы хотели что-то изменить в игре, развиваться». С какой энергией футболисты приняли нашу философию, с каким желанием меняться — это меня приятно удивило.

В активе «Локомотива» 25 очков. Команда располагается на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Полностью интервью с Маркусом Гисдолем читайте здесь

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Константин Алексеев все материалы автора

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