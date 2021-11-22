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РФС поздравил Ашота Хачатурянца с избранием на пост президента РПЛ

14:50
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В понедельник, 22 ноября, в Москве прошло заседание общего собрания российской премьер-лиги.

Руководители клубов единогласно избрали на пост президента лиги Ашота Хачатурянца, который с 5 октября исполнял обязанности руководителя.

«Российский футбольный союз поздравляет Ашота Хачатурянца с избранием и желает успехов в работе на этом ответственном посту!» — говорится в сообщении на сайте РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214929

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Иван Шитик все материалы автора

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