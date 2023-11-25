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Сегодня, 12:53

Мостовой не верит, что Джикия и Соболев выйдут в стартовом составе на матч против «Балтики»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком».

«Ощущение, что «Спартаку» сегодня не будет легко. Он может выиграть, а может и проиграть. Во многих играх команда являлась явным фаворитом, а потом смотришь, они еле-еле ноги уносили. Тем более свою роль сыграет международной паузы, когда несколько игроков «Спартака» были в своих национальных командах», – сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой ответил на вопрос о возможном выходе нападающего Александра Соболева и защитника Георгия Джикия в матче с первых минут.

«Спартак» отличает от других команд тем, что никогда не понятно, кто выйдет на поле в стартовом составе. В этом сезоне не было такого, чтобы Абаскаль два матча подряд выпускал одних и тех же игроков с первых минут. Думаю, что ни Джикия, ни Соболев не выйдут в стартовом составе, исходя из того, что Абаскаль, о чем мы много раз говорили, многого не понимает», – добавил Мостовой.

Матч «Балтика» – «Спартак» пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).

Александр Мостовой
Футбол
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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