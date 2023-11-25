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Горшков поделился впечатлениями от съемок в скафандре для промо-ролика к матчу против «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился впечатлениями от съемок в скафандре для промо-ролика к матчу против московского «Локомотива».

«Костюм максимально удобный. Но вот сам шлем... Не знаю, как вообще космонавты справляются. Я секунд за 30 прошел половину поля, и дышать уже было нечем. Я понимаю, что у них есть баллон с кислородом. Но они же регулярно сталкиваются и с нехваткой кислорода, и с перепадами давления. С другой стороны, они долго к этому готовятся. Не замерз ли? Не, было комфортно. Как в кофте. Сыграть в нем с «Локомотивом»? Лучше башмачки надеть, которые мне выдали. Очень интересные. Как валенки... А вообще, мне нравится тема космоса. Помню, я однажды даже выступал в Карелии на День космонавтики. Стихотворение рассказывал. Так что с космосом у меня давние отношения. И на съемки я согласился сразу», — приводит слова Горшкова Sport24.

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599067-futbolist-krylyev-gorshkov-o-syemkakh-v-skafandre-dyshat-byt-nechem-kak-voobshche-kosmonavty-spravlyayutsya
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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