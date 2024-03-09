Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков в комментарии для «СЭ» оценил работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Все познается на длинной дистанции. Сейчас Мажич работает не так долго, поэтому пока рано подмечать какие-то изменения. Но уже сейчас понятно, что он больше доверяет молодым, есть у него уже сейчас ребята, на которых он делает ставки», — сказал Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.