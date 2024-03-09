Гончаренко нецензурно оценил неудачную серию «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко нецензурно прокомментировал неудачную серию екатеринбуржцев в РПЛ.

В матче 20-го тура «Урал» дома крупно проиграл «Зениту» (1:4).

«Ну, (использовано нецензурное слово). Так достаточно грустно все», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Екатеринбуржцы одержали всего одну победу в 15 последних матчах в РПЛ. Также команда Гончаренко потерпела четвертое поражение подряд.

В последний раз «Урал» побеждал «Краснодар» (3:1) в 16-м туре. Игра проходила 26 ноября.