В «Пари НН» сообщили, что Марадишвили и Живоглядов пропустили матч против «Рубина» из-за болезни

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» объяснил отсутствие полузащитника Константина Марадишвили и защитника Дмитрия Живоглядова в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Ранее о причинах отсутствия игроков в своем Telegram-канале сообщал журналист Иван Карпов.

«Марадишвили и Живоглядов действительно пропустили матч из-за болезни. Легкое недомогание. Сегодня все уже нормально, но решили поберечь», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Рубин» (29) идет седьмым в турнирной таблице.