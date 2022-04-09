«Матч ТВ» запретил упоминать Зарему на своем сайте

На «Матч ТВ» теперь нельзя упоминать Зарему и критиковать РПЛ

Как стало известно «СЭ», в материалах на сайте телеканала «Матч ТВ» запретили упоминать супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

Спортивный телеканал ввел ответные санкции против Салиховой и теперь не упоминает ее. На сайте новости со словами Салиховой не появляются. Также нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. Это касается только сайта «Матч ТВ».

Ранее Салихова отреагировала на дискуссию с арбитром Михаилом Вилковым, заявив, что «наш футбол не достиг самого дна, все еще впереди».