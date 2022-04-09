«Матч ТВ» запретил упоминать Зарему на своем сайте
На «Матч ТВ» теперь нельзя упоминать Зарему и критиковать РПЛ
Как стало известно «СЭ», в материалах на сайте телеканала «Матч ТВ» запретили упоминать супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.
Спортивный телеканал ввел ответные санкции против Салиховой и теперь не упоминает ее. На сайте новости со словами Салиховой не появляются. Также нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. Это касается только сайта «Матч ТВ».
Ранее Салихова отреагировала на дискуссию с арбитром Михаилом Вилковым, заявив, что «наш футбол не достиг самого дна, все еще впереди».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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