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Сегодня, 13:51

«Матч ТВ» запретил упоминать Зарему на своем сайте

На «Матч ТВ» теперь нельзя упоминать Зарему и критиковать РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в материалах на сайте телеканала «Матч ТВ» запретили упоминать супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

Спортивный телеканал ввел ответные санкции против Салиховой и теперь не упоминает ее. На сайте новости со словами Салиховой не появляются. Также нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. Это касается только сайта «Матч ТВ».

Ранее Салихова отреагировала на дискуссию с арбитром Михаилом Вилковым, заявив, что «наш футбол не достиг самого дна, все еще впереди».

Зарема Салихова и&nbsp;Михаил Вилков. «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» Зарема и Вилков спорят из-за судейства

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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