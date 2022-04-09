Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«Стас начал заниматься с ограничениями. Динамика положительная, все идет хорошо. Ему необходимо пройти ряд тестов. Если он их выполнит успешно, и медицинский штаб «Локомотива» даст добро — Стас начнет работать в общей группе. В данный момент Стас совместно с немецкими специалистами проходит тестирование. Нужно полное одобрение медицинского штаба «Локомотива». Мы все надеемся, что Стас сможет сыграть в этом сезоне», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 7 октября в одной из клиник Германии ему была успешно проведена операция.