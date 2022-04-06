«Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» Зарема и Вилков спорят из-за судейства
Бывший рефери Михаил Вилков в интервью Sport24 выдвинул свою версию, почему «Спартак» и «Рубин» страдают из-за судейских ошибок. Ключевая причина: их представители чаще остальных критикуют арбитров.
«Сейчас кто только не комментирует [судейство] — и Слуцкий, и Зарема. Заговоры ищут, еще что-то. Нет никаких заговоров. Никто не хочет никого специально укокошить. Карма работает, это да. Если ты судей ругаешь больше всех, тебе все это возвращается бумерангом в виде ошибок, пропущенных голов, поражений. Кто-то начнет хвалить судей — те начнут ошибаться в пользу этих людей. И такое бывает. Смотрите сами: Слуцкий чихвостит судей — все получается против него, Зарема чихвостит — все идет против нее. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят. Почему так? Это карма».
Вероятно, это реакция Вилкова на колонки Заремы, в которых она поднимала проблему некачественного судейства в РПЛ. И в частности — в матчах с участием «Спартака».
О чем писала Зарема? Она уверена: у «Спартака» отбирают очки, как в расцвет эпохи раннего Гинера
Салихова жестко раскритиковала работу судей в матчах «Спартака» против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива». Ошибки арбитров в этих встречах официально признавал ЭСК РФС.
«Нам, конечно же, расскажут, что каждый спорный эпизод — это искреннее мнение арбитра и ВАР. А мне, как той Дюймовочке из сказки Андерсена, хочется сесть на свою ласточку и улететь далеко от всех кротов, сидевших на ВАР в наших матчах против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива». Нам скажут, что только нытики утверждают, будто Бека-Бека должен был быть удален на 26-й минуте за фол на Мартинсе. Но почему-то все последние матчи «Спартака» сопровождают миллиметровые офсайды, странные штрафные, игры то ли рукой, то ли плечом, бесконечные свистки, когда «Спартак» разгоняет атаку. Мы говорим об этом, а нас называют нытиками.
Думаю, что следующий этап такой: ЭСК перестанет фиксировать ошибочные действия судей. При этом никто не кричит другим командам, что должны забивать больше. Вот выиграло «Динамо» с левого пенальти, и все счастливы, отличная игра. Только «Спартаку» надо забить как минимум в два раза больше, чем не засчитают. Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, зарабатывая странные пенальти, Смолов красиво принимает форму морской звездочки даже за пределами штрафной, но почему-то только Соболева называют дельфином. В чем мы сами как клуб виноваты, мы знаем. Но отрицать то, что у «Спартака» снова, как в сезоне-2019/20 и в 2000-х, в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки, — глупо.
Все это похоже на систему, которая цинично и намеренно бьет по тем, кто не молчит, не соглашается и, что самое противное, выступает с инициативами. А зачем, ведь и так «все нормально». Системе нужны покорные, вот сидели б как все и осваивали региональные бюджеты или бюджеты государственных корпораций, банков, накручивая ботов, подписчиков и лайки, раздавая бесплатно билеты, создавая антураж полных стадионов», — написала Зарема для «Осторожно, медиа».
Продолжение батла: Салихова уточнила тарифы на снятие кармы, Вилков ответил и пожелал не вылететь в ФНЛ
После высказывания Вилкова о карме Зарема заявила «СЭ»: «Господин Вилков, какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?»
Вилков быстро вышел на связь: «Тариф простой: ни слова о судействе в сезоне-2022/23. И вы финишируете в таблице выше, чем в этом сезоне. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ. Без «Спартака» будет скучно в РПЛ, а сейчас хотелось бы, чтобы вы занялись вопросом возвращения ваших фанатов на трибуны. Без них и судить тоскливо, и команда ваша играет плохо», — добавил арбитр в интервью «СЭ».
Последняя реплика — за Салиховой.
«Своими высказываниями он отвечает на популярный вопрос, почему наш футбол находится на таком дне. А я уверена в том, что мы еще самого дна не достигли, все впереди. Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола. Я считаю, что подобные фразы недопустимы. Нам теперь нельзя критиковать судей? Будем что-то говорить — в следующем сезоне будет еще хуже? Он это говорит прямым текстом!»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0