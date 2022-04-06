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Зарема: «Вилков говорит прямо: будете критиковать — судейство будет еще хуже»

Зарема Салихова назвала слова экс-арбитра Вилкова про судейство и вылет «Спартака» в ФНЛ недопустимыми
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Леонид Федун и Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила арбитру Михаилу Вилкову на его слова о тарифе судей на очистку кармы.

Ранее Вилков заявил, что «Спартак» и «Рубин» сталкиваются из-за судейских ошибок, поскольку Салихова и Леонид Слуцкий критикуют судей, за что получают ответ от кармы. Супруга Федуна в ответ отреагировала, заявив следующее: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» На что судья ответил: «Ни слова о судействе в сезоне-2022/23. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ».

«Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола. Я считаю, что подобные фразы недопустимы. Нам теперь нельзя критиковать судей? Будем что-то говорить — в следующем сезоне будет еще хуже? Он это говорит прямым текстом!» — сказала Зарема «СЭ».

5 апреля ЭСК РФС признала три решения арбитров в 23-м туре Тинькофф РПЛ ошибочными, в том числе решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0). 6 апреля стало известно, что Карасев отстранен от работы на одну игру.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Михаил Вилков
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 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
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