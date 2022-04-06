Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила арбитру Михаилу Вилкову на его слова о тарифе судей на очистку кармы.

Ранее Вилков заявил, что «Спартак» и «Рубин» сталкиваются из-за судейских ошибок, поскольку Салихова и Леонид Слуцкий критикуют судей, за что получают ответ от кармы. Супруга Федуна в ответ отреагировала, заявив следующее: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» На что судья ответил: «Ни слова о судействе в сезоне-2022/23. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ».

«Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола. Я считаю, что подобные фразы недопустимы. Нам теперь нельзя критиковать судей? Будем что-то говорить — в следующем сезоне будет еще хуже? Он это говорит прямым текстом!» — сказала Зарема «СЭ».

5 апреля ЭСК РФС признала три решения арбитров в 23-м туре Тинькофф РПЛ ошибочными, в том числе решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0). 6 апреля стало известно, что Карасев отстранен от работы на одну игру.