Маслов — о борьбе «Спартака» за чемпионство в РПЛ: «Шансы есть всегда, впереди еще много игр»

Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 18-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2) оценил шансы своей команды завоевать чемпионство в сезоне-2022/23.

«Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди еще много игр. Но нет смысла сейчас рассуждать об этом. Будем идти постепенно, стараясь побеждать в каждом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Маслова.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. 11 марта красно-белые сыграют с «Факелом» в рамках 19 тура чемпионата России. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.