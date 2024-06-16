Дркушич: «Действительно могу прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц»

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич заявил, что сможет прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц.

«Квартиру снимает клуб, платить не нужно. Если у тебя есть определенная ответственность и ты понимаешь, что нужно уложиться в месяц в 55 тысяч, это реально. Ты просто не будешь ходить в рестораны и оставлять там по 10-20 тысяч за раз. Ты пойдешь в «Магнит» или «Пятерочку», купишь продукты там и будешь готовить дома», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 24-летний Дркушич сыграл за «Сочи» 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.