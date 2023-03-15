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Судейство

Сегодня, 15:10

В РФС признали правильным решение судьи Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака»

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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила решение арбитра Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

В концовке первого тайма встречи Пруцев рукой попал в область шеи полузащитнику «Факела» Квеквескири. После просмотра ВАР Безбородов назначил одиннадцатиметровый в ворота красно-белых.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» Данилы Пруцева с подбородком игрока атакующей команды «Факел» Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.

По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение», — сказано в объяснении решения на сайте РФС.

«Спартак» после победы над «Факелом» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 40 набранных очков.

РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Максим Глушенков

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И К Ж
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