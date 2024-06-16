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Гладилин объяснил, почему «Спартаку» не нужно усиливать вратарскую позицию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что клубу не нужно усиливать вратарскую позицию.

«Согласен ли с тем, что болельщики «Спартака» выбрали Максименко лучшим игроком сезона? В этом сезоне никто из состава красно-белых не проявил себя как следует, но действительно стоит отметить, что концовку сезона Максименко провел хорошо. Последние игры показали, что Александр может показывать надежную игру, команда под конец чемпионата мало проигрывала, в этом есть и заслуга Максименко. Поэтому думаю, что перед началом нового сезона «Спартаку» не нужно искать усиления вратарской позиции. Максименко и Селихов — хороший тандем голкиперов», — приводит слова Гладилина Legalbet.

В минувшем сезоне Максименко провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 12 раз сыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
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4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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