Гендиректор «Бешикташа» Казанчи подтвердил, что клуб не предлагал за Баринова больше 1,5 миллиона евро

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий клуб.

«Баринов — важный игрок для клуба, поэтому я могу понять их позицию и недовольство. Но у нас тоже есть определенный бюджет. Мы не знаем, сколько они хотели за игрока. «Локомотив» отклонил предложение на 1,5 миллиона евро, и мы просто закрыли дело», — приводит Sport24 слова Казанчи.

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за железнодорожников, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.