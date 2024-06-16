Спортивный директор «Оренбурга» допустил, что клуб пополнят футболисты с Евро-2024

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в оренбургском клубе могут оказаться футболисты, участвующие в Евро-2024.

«Смотреть чемпионат Европы буду. Но поддерживать на этом Евро мне некого. Возможно, буду болеть за Сербию, но это не точно. Скорее всего, буду просто наблюдать за турниром как зритель и профессионал. В клубе может оказаться кто-то из участников Евро-2024? Бог его знает, всякое бывает. Вск дело в финансах, но кто-то из не топовых сборных может к нам приехать», — приводит слова Андреева Metaratings.ru.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.