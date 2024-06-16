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Спортивный директор «Оренбурга» допустил, что клуб пополнят футболисты с Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в оренбургском клубе могут оказаться футболисты, участвующие в Евро-2024.

«Смотреть чемпионат Европы буду. Но поддерживать на этом Евро мне некого. Возможно, буду болеть за Сербию, но это не точно. Скорее всего, буду просто наблюдать за турниром как зритель и профессионал. В клубе может оказаться кто-то из участников Евро-2024? Бог его знает, всякое бывает. Вск дело в финансах, но кто-то из не топовых сборных может к нам приехать», — приводит слова Андреева Metaratings.ru.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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