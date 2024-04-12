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Масалитин о матче «Локомотив» — ЦСКА: «Игра будет на встречных курсах, поэтому ждем голы»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между армейцами и «Локомотивом».

Игра пройдет 13 апреля в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«У «Локомотива» и ЦСКА равные шансы, явного фаворита нет. Игра может быть решающей в борьбе за медали. Команды в более-менее равном положении. Конечно, у ЦСКА будет отсутствовать Роша, но в защите армейцы смотрятся лучше. Скорее всего, игра будет на встречных курсах, поэтому ждем голы. Вряд ли обе команды закроются», цитирует Масалитина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах, «Локомотив» идет 5-м (36), уступая армейцам лишь по дополнительным показателям.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
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Краснодар

 11
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
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