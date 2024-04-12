Масалитин о матче «Локомотив» — ЦСКА: «Игра будет на встречных курсах, поэтому ждем голы»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между армейцами и «Локомотивом».

Игра пройдет 13 апреля в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«У «Локомотива» и ЦСКА равные шансы, явного фаворита нет. Игра может быть решающей в борьбе за медали. Команды в более-менее равном положении. Конечно, у ЦСКА будет отсутствовать Роша, но в защите армейцы смотрятся лучше. Скорее всего, игра будет на встречных курсах, поэтому ждем голы. Вряд ли обе команды закроются», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах, «Локомотив» идет 5-м (36), уступая армейцам лишь по дополнительным показателям.