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Гаджи Гаджиев: «От игры Педро дух захватывает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что у полузащитника «Зенита» Педро очень высокий потенциал.

«Педро здорово себя проявил в матчах за «Зенит», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт». — И хвалить его не рано, я скажу. Заслужил — значит, можно похвалить. В целом ряде эпизодов бразилец показал такой уровень, что дух захватывало. Недаром говорят: случайно на скрипке не сыграешь. Педро — большой талант, яркий, нестандартный игрок с хорошим дриблингом, точным ударом. Думаю, у него очень высокий уровень для нашего чемпионата. А потенциал только начинает раскрываться. И, хоть бразилец молод, от него уже сейчас можно ждать «взрослого» мастерства. Очень хороший трансфер «Зенита».

18-летний Педро в текущем сезоне забил три гола за «Зенит» в шести матчах во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
Педро (Зенит)
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1
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
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13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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