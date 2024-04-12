Угаров: «Если «Краснодар» вничью сыграет с «Зенитом», то шансов на чемпионство не будет»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о тренерской перестановке «Краснодара» по ходу сезона.

«Я понимаю, если бы «Краснодар» потерял все шансы, — тогда можно было бы убирать тренера, чтобы он начал готовить команду к следующему чемпионату. А сейчас если они даже вничью сыграют с «Зенитом», то шансов на чемпионство не будет. «Краснодару» нужна только победа, чтобы была какая-то дальнейшая конкуренция», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера команды. На следующий день клуб сообщил о возвращении на эту должность Мурада Мусаева.

Матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 13 апреля, в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.