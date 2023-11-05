Масалитин не уверен, что мяч пересек линию в моменте с первым голом «Пари НН» в ворота ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о моменте с первым пропущенным мячом армейцев в матче 14-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Честно говоря, сколько бы ни показывали повторов момента первого гола, ясности в них не было ни капли. Однако, по моим наблюдениям, мяч определенно вышел за пределы поля. Для этого, собственно, и есть ВАР. Почему там не увидели выхода мяча? Значит, у них нет такого доступа, видимо, необходимо устанавливать еще камеры. К сожалению, Заболотный не доиграл свой момент до конца, из-за чего по итогу был забит гол. Этим, собственно, и опасны действия нападающих в защите», — приводит слова Масалитина RT.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».