Голкипер «Балтики» Латышонок из-за травмы пропустит остаток года

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок больше не сыграет за команду в осенней части сезона, сообщает пресс-служба калининградцев.

25-летнему вратарю диагностировали повреждение внутренней боковой связки колена. Он получил травму в матче против «Зенита» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Латышонок провел 17 матчей за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 22 мяча и 4 раза отыграл на ноль.