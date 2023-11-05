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Голкипер «Балтики» Латышонок из-за травмы пропустит остаток года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок больше не сыграет за команду в осенней части сезона, сообщает пресс-служба калининградцев.

25-летнему вратарю диагностировали повреждение внутренней боковой связки колена. Он получил травму в матче против «Зенита» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Латышонок провел 17 матчей за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 22 мяча и 4 раза отыграл на ноль.

Источник: ФК «Балтика»
Футбол
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Краснодар – Кр. Советов
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5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
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Оренбург – Ростов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
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