Марко Николич: «Ребята оставили сердца на поле, и «Локо» добился своей цели»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над ЦСКА (2:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ отметил страсть, с которой футболисты его команды действовали на поле.

— В матче были моменты, которые мне не очень понравились, но главное, что ребята оставили сердца на поле, проявили эмоции, бились за каждый мяч, — сказал Николич. — Если мы играем так как сегодня, то нельзя в конце концов не забить и не победить. Для нас это урок — так нужно вкладываться в каждом матче. Мы добились одной цели — в любом случае мы сыграем в отборе к Лиге чемпионов. Но мы не хотим играть в отборе, хотим попасть сразу в группу. У нас остался один матч, чтобы добиться конечной цели, и с «Уралом» у нас будет полная концентрация.

— Насколько серьезно повреждение Эдера?

— Мы пока не знаем. Утром он пройдет обследование, и мы будем лучше понимать, что с ним случилось. (Дмитрий Гирин)