Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов разобрал эпизод с участием защитника ЦСКА Кирилла Набабкина и оценил хладнокровие Алексея Миранчука, который в концовке дерби реализовал пенальти, обеспечив победу «Локомотиву» со счетом 2:1.

— Как бывший защитник, можете объяснить действия Набабкина на последних секундах?

— Если коротко — «поплыл». На фоне усталости такое случается. Конец матча, напряженная игра. Хотя любой футболист знает, что при «стандартах» руки не поднимаются. Даже на уровне лица. А у Набабкина они оказались выше головы. Но это же не волейбол...

— Оба пенальти Алексей Миранчук исполнил безупречно.

— Нужно обладать фантастическим хладнокровием и стальными нервами, чтобы так переиграть Акинфеева. Причем дважды! Осечка в игре с «Сочи» Лешу не смутила. Он вообще большой молодец. Весь креатив в атаке идет от него. А вот брат, к сожалению, никак не наберет форму после череды травм.

— Широков сомневается, что Алексея Миранчука можно продать за 20 миллионов евро.

— Почему? Мне кажется, цифра вполне реальная. Сейчас в Европе за футболистов и не такие деньги платят. (Александр Кружков)

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