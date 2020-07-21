Сегодня, 21 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были разобраны нарушения в матчах 29-го тура Тинькофф-чемпионата России и полуфиналах Олимп-Кубка России.

Как и в предыдущих турах, большинство штрафов связаны с нарушением регламента РФС по возобновлению тренировок и матчей чемпионата на фоне пандемии коронавируса. За данное нарушение были наказаны:

— «Спартак» (250 тысяч);

— игрок «Крыльев Советов» Егор Голенков (100 тысяч);

— «Крылья Советов» (200 тысяч);

— «Зенит» (200 тысяч);

— «Рубин» (250 тысяч);

— главный тренер «Рубина Леонид Слуцкий (150 тысяч);

— главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (100 тысяч).

Также в матче с «Ахматом» «Спартак» оштрафовали за скандирование зрителями оскорбительных выражений на 100 тысяч, за использование фанатами на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию — на 10 тысяч.