«Сочи» присудили поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

Сегодня, 21 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем было принято решение засчитать «Сочи» поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом».

Девять представителей южан дали положительные тесты на коронавирус. Также «Сочи» оштрафован на 1,5 миллиона рублей условно.

«Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тамбов» набрал 31 балл и обезопасил себя от вылета. Он занимает 14-ю позицию.