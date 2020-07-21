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«Сочи» присудили поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

20:24
«Сочи» присудили поражение в матче с «Тамбовом». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Сочи» присудили поражение в матче с «Тамбовом». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 21 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем было принято решение засчитать «Сочи» поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом».

Девять представителей южан дали положительные тесты на коронавирус. Также «Сочи» оштрафован на 1,5 миллиона рублей условно.

«Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тамбов» набрал 31 балл и обезопасил себя от вылета. Он занимает 14-ю позицию.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211964

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