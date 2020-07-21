«Сочи» присудили поражение за неявку на матч с «Тамбовом»
20:24
Сегодня, 21 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем было принято решение засчитать «Сочи» поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом».
Девять представителей южан дали положительные тесты на коронавирус. Также «Сочи» оштрафован на 1,5 миллиона рублей условно.
«Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тамбов» набрал 31 балл и обезопасил себя от вылета. Он занимает 14-ю позицию.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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