КДК РФС принял решение оштрафовать главного тренера «Локомотива» Марко Николича и тренера ЦСКА Виктора Гончаренко по итогом очного матча в рамках 29-го тура российской премьер-лиги.

— В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновление тренировочного процесса и проведение матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать главного тренера ПФК ЦСКА г. Москва Ганчаренко В. на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» г. Москва Николича М. на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ПФК ЦСКА г. Москва Ганчаренко В. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также штрафные санкции наложены на главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

— В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновление тренировочного процесса и проведение матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать главного тренера ФК «Рубин» г. Казань Слуцкого Л. на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, — говорится в сообщении.