На 90+2-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Динамо» (0:1) ошибся арбитр Павел Кукуян, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Он неверно оценил единоборство Артема Голубева с Игорем Школиком, в котором игрок уфимцев пытался в подкате выбить мяч, но ударил соперника в ногу. Судье следовало назначить пенальти и наказать нарушителя предупреждением.

Трудно сказать, почему на решение Кукуяна не повлияли видеоарбитры Михаил Вилков и Алексей Стипиди. (Александр Бобров)