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«Уфа» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти

16:45
29-й тур. «Уфа» — «Динамо» (0:1). 29-й тур. «Уфа» — «Динамо» (0:1). 29-й тур. «Уфа» — «Динамо» (0:1). 29-й тур. «Уфа» — «Динамо» (0:1).
29-й тур. «Уфа» — «Динамо» (0:1).
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На 90+2-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Динамо» (0:1) ошибся арбитр Павел Кукуян, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Он неверно оценил единоборство Артема Голубева с Игорем Школиком, в котором игрок уфимцев пытался в подкате выбить мяч, но ударил соперника в ногу. Судье следовало назначить пенальти и наказать нарушителя предупреждением.

Трудно сказать, почему на решение Кукуяна не повлияли видеоарбитры Михаил Вилков и Алексей Стипиди. (Александр Бобров)

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