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«Динамо» подарило ЦСКА шанс на Лигу чемпионов

22:54
ЦСКА имеет шансы попасть в Лигу чемпионов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА имеет шансы попасть в Лигу чемпионов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Краснодар» проиграл дома «Динамо» и потерял все шансы на прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. В следующем сезоне Россию в основном раунде главного еврокубка представят «Зенит» и «Локомотив», их позиции в последнем туре точно не поменяются.

А «быки» могут пропустить ЦСКА в отборочный турнир Лиги чемпионов. Это произойдет, если в последнем туре красно-синие победят «Тамбов», а черно-зеленые потеряют очки в домашнем матче с «Ахматом». При равенстве очков армейцы будут выше по личным встречам — 3:2, 1:1.

«Динамо» гарантировало себе шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке страны, станет еврокубковым.

Лидеры чемпионата России перед последним туром

И

В

Н

П

М

О

1. ЗЕНИТ

29

21

6

2

63-17

69

2. Локомотив

29

15

9

5

40-29

54

3. Краснодар

29

13

10

6

45-30

49

4. ЦСКА

29

13

8

8

41-29

47

5. Ростов

29

12

9

8

44-48

45

6. Динамо

29

11

8

10

27-29

41

Оставшиеся матчи:

22 июля. Ростов — Зенит (19.00), Краснодар — Ахмат (19.00), ЦСКА — Тамбов (19.00), Урал — Локомотив (19.00).

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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