«Динамо» подарило ЦСКА шанс на Лигу чемпионов

«Краснодар» проиграл дома «Динамо» и потерял все шансы на прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. В следующем сезоне Россию в основном раунде главного еврокубка представят «Зенит» и «Локомотив», их позиции в последнем туре точно не поменяются.

А «быки» могут пропустить ЦСКА в отборочный турнир Лиги чемпионов. Это произойдет, если в последнем туре красно-синие победят «Тамбов», а черно-зеленые потеряют очки в домашнем матче с «Ахматом». При равенстве очков армейцы будут выше по личным встречам — 3:2, 1:1.

«Динамо» гарантировало себе шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке страны, станет еврокубковым.

Лидеры чемпионата России перед последним туром

И В Н П М О 1. ЗЕНИТ 29 21 6 2 63-17 69 2. Локомотив 29 15 9 5 40-29 54 3. Краснодар 29 13 10 6 45-30 49 4. ЦСКА 29 13 8 8 41-29 47 5. Ростов 29 12 9 8 44-48 45 6. Динамо 29 11 8 10 27-29 41

Оставшиеся матчи:

22 июля. Ростов — Зенит (19.00), Краснодар — Ахмат (19.00), ЦСКА — Тамбов (19.00), Урал — Локомотив (19.00).

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.