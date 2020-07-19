«Динамо» подарило ЦСКА шанс на Лигу чемпионов
«Краснодар» проиграл дома «Динамо» и потерял все шансы на прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. В следующем сезоне Россию в основном раунде главного еврокубка представят «Зенит» и «Локомотив», их позиции в последнем туре точно не поменяются.
А «быки» могут пропустить ЦСКА в отборочный турнир Лиги чемпионов. Это произойдет, если в последнем туре красно-синие победят «Тамбов», а черно-зеленые потеряют очки в домашнем матче с «Ахматом». При равенстве очков армейцы будут выше по личным встречам — 3:2, 1:1.
«Динамо» гарантировало себе шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке страны, станет еврокубковым.
Лидеры чемпионата России перед последним туром
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЗЕНИТ
|
29
|
21
|
6
|
2
|
63-17
|
69
|
2. Локомотив
|
29
|
15
|
9
|
5
|
40-29
|
54
|
3. Краснодар
|
29
|
13
|
10
|
6
|
45-30
|
49
|
4. ЦСКА
|
29
|
13
|
8
|
8
|
41-29
|
47
|
5. Ростов
|
29
|
12
|
9
|
8
|
44-48
|
45
|
6. Динамо
|
29
|
11
|
8
|
10
|
27-29
|
41
Оставшиеся матчи:
22 июля. Ростов — Зенит (19.00), Краснодар — Ахмат (19.00), ЦСКА — Тамбов (19.00), Урал — Локомотив (19.00).
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.