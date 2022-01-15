Мампасси: «С командой познакомился. Все хорошо, отлично приняли»

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси познакомился с командой. По словам 18-летнего украинца, его хорошо приняли

«С командой познакомился. Все хорошо, отлично приняли», — отметил Мампасси.

Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет. Мампасси будет выступать под номером 18.

По информации «СЭ», в декабре украинский защитник получит российское гражданство, а затем поменяет и футбольную прописку. Зарплата игрока составит примерно 300 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне Мампасси провел за «Мариуполь» на правах аренды 16 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.