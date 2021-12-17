Защитник «Шахтера» Марк Мампасси подписал пятилетний контракт с «Локомотивом», сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Московский клуб заплатит за трансфер 18-летнего защитника четыре миллиона евро.

По информации «СЭ», платежи будут разбиты на пять лет. В декабре Мампаси получит российское гражданство, а затем поменяет и футбольную прописку. Зарплата игрока составит примерно 300 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне Мампасси провел 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил пять желтых карточек.