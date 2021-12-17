Мампасси подписал пятилетний контракт с «Локомотивом»
16:30
Защитник «Шахтера» Марк Мампасси подписал пятилетний контракт с «Локомотивом», сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Московский клуб заплатит за трансфер 18-летнего защитника четыре миллиона евро.
По информации «СЭ», платежи будут разбиты на пять лет. В декабре Мампаси получит российское гражданство, а затем поменяет и футбольную прописку. Зарплата игрока составит примерно 300 тысяч евро в год.
В нынешнем сезоне Мампасси провел 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил пять желтых карточек.
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